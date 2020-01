La pensilina dell’autobus di linea diventa bancarella per le calze della Befana

A Napoli si sa che nulla è impossibile. La città partenopea fa parlare di sé anche nel giorno dell’Epifania, con numerose bancarelle illegali in ogni luogo per vendere le famose calze ripiene di caramelle e cioccolato. Quest’anno la fantasia ha superato ogni limite e i commercianti abusivi hanno addirittura utilizzato una pensilina degli autobus di linea come stand per i loro prodotti in vendita. Il consigliere comunale Diego Venanzoni ha pubblicato sul suo profilo Facebook le immagini della particolare bancarella: la fermata dell’Anm trasformata in un bazar, con calze e dolciumi appesi ai pali della chiusura in vetro.

“Napoli è di chi se la prende”, ha scritto il consigliere Venanzoni, “la Befana ringrazia l’Azienda napoletana mobilità per la gentile collaborazione; una città alla deriva”. Tutto a 2 euro c’è scritto sul cartello che pubblicizza le calze e l’esponente politico ha fatto sapere di aver segnalato il caso alla polizia municipale. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliare regionale Francesco Emilio Borrelli, che, a proposito dell'inusuale bancarella, parla di una babilonia senza regole.

“In ogni angolo della città – ha detto Borrelli – sono sorte bancarelle abusive. Interi marciapiedi occupati da gazebo montati dai commercianti come prolungamento dei propri negozi”. Diversi cittadini hanno denunciato un esercizio commerciale, una salumeria sita in Via Arenaccia, che ha allestito una sorta di capannone per la vendita di dolciumi per le calze della befana, occupando interamente il marciapiede e obbligando i pedoni a procedere sulla carreggiata.

Il motivo per cui i doni della Befana vengono messi dentro le calze va ricercato nel fatto che queste ultime sono degli indumenti indispensabili contro il freddo, quindi molto utilizzate in questo periodo dell’anno. Ma anche perché sono contenitori perfetti, in quanto allargabili e disponibili per chiunque, dai più poveri ai più ricchi.

La notte tra il 5 e 6 gennaio è caratterizzata dalla presenza di vari mercatini in giro per Napoli dove poter acquistare dolci, giocattoli, calze e vari regali. I visitatori amano frequentare questi posti fino a tarda notte per vivere il folklore e le usanze locali molto radicate di questa città. Uno dei mercatini più famosi di Napoli è quello che si può trovare in piazza Mercato. Questa notte è caratterizzata anche dalle tante feste organizzate nelle piazze e nei luoghi più famosi e caratteristici di Napoli. In particolare, piazza Plebiscito, Spaccanapoli e via Caracciolo, ogni anno si prestano alla rappresentazione di spettacoli e ad attività ludiche per i bambini.

