Percepisce il reddito di cittadinanza, ma spaccia droga: arrestato 58enne

I carabinieri lo hanno fermato mentre vendeva droga e girava con un’automobile piena di marijuana. Un 58enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Boscoreale, nel Napoletano, ma nascondeva un segreto che non conosceva nessuno. I militari hanno scoperto che, siccome risultava disoccupato, percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Non è il primo caso in Campania di malviventi che usufruiscono del contributo statale contro la povertà e per il reinserimento nel mondo del lavoro. Lo spacciatore è stato beccato in via Brancaccio, mentre consegnava una dose nelle mani di una donna. Dalla perquisizione in macchina è emerso che il 58enne trasportava un chilo e 350 grammi di marijuana e 202 grammi di hashish.

La droga è stata sequestrata dai carabinieri e l’uomo è finito in manette, ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato segnalato agli enti competenti per l’annullamento del reddito di cittadinanza, percepito in maniera illecita dal delinquente napoletano. Nonostante i controlli effettuati periodicamente sono ancota tante le persone che, pur non avendone diritto, percepiscono la misura economica.

