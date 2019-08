Pescano il tonno rosso ma la stagione è finita: la multa è di 2500 euro

Scoperti a pescare tonno rosso nonostante la stagione sia chiusa, scattano le maxi sanzioni. In azione gli uomini della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, impegnati in queste ore a far rispettare i provvedimenti del Ministero per le politiche agricole e forestali che decretano la fine della stagione di pesca, sia professionale che sportiva, per il tonno rosso.

Durante i controlli, la Guardia Costiera ha sorpreso alcuni pescatori dilettanti intenti proprio alla pesca della specie protetta, nonostante fosse spirato alle otto del mattino di ieri il termine ultimo della stagione. I pescatori sono stati sanzionati con multe salatissime. Si sono visti irrogare verbali per un ammontare complessivo che sfiora la cifra di 2.500 euro. A rendere così “pesante” le multe c’è la specifica volontà del legislatore. Le violazioni delle normative in materia di tutela e di pesca al tonno rosso, così come quelle previste per il pesce spada, risultano aggravate per un terzo dell’importo previsto per la pesca irregolare di altre specie. Una decisione che arriva proprio a maggior tutela di una specie a rischio nei nostri mari.

Il pescato, invece, è stato posto sotto sequestro. Se arriverà il benestare sull’edibilità da parte del personale dell’Asl locale, i tonni saranno donati agli istituti di beneficienza della città corallina.