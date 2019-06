Pesta i genitori per i soldi: arrestato 24enne

Un anno di violenze in famiglia per i soldi, finisce in carcere un 24enne a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri che, così, hanno fatto luce sull’incubo di una famiglia stabiese, durato dodici mesi.

L’ultimo episodio di violenza domestica ha fatto venire a galla quanto, ormai da mesi, avveniva in quell’abitazione. I carabinieri, giunti sul posto a seguito della segnalazione arrivata al 112, hanno bloccato il ragazzo e ascoltato la richiesta d’aiuto dei suoi genitori. Hanno così potuto capire cosa stava accadendo, ormai da tempo, in quella famiglia. Il 24enne chiedeva di continuo soldi ai genitori e se questi non lo accontentavano assecondando le sue richieste, dava piglio alla violenza. In diverse occasioni, stando a quanto appurato dai militari, il ragazzo avrebbe messo le mani addosso ai genitori e sfogato la sua rabbia contro i mobili e l’arredamento di casa. Talvolta, pur di calmare la furia del giovane e dar sollievo alle sofferenze dei suoi stessi genitori, i vicini di casa della famiglia avrebbero messo mano al portafogli e consegnato a lui i soldi che i genitori non potevano dargli.

Ma l’incubo è finito domenica sera, quando proprio i familiari hanno trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. L’intervento dei carabinieri ha consentito di sventare l’ennesimo episodio di violenza e il 24enne, incensurato, è stato arrestato e trasferito in carcere. Risponde delle accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.