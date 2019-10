Picchia l’ex compagna e la minaccia di morte: arrestato romeno

A denunciarlo è stata l’ex compagna, che ha raccontato ai carabinieri di essere stata maltrattata e sequestrata. Una donna di origini ucraine si è rivolta alle forze dell’ordine stanca dei soprusi subiti da un 30enne romeno, senza fissa dimora, che la picchiava continuamente e la costringeva a dormire con lui su un materasso abbandonato per strada, nonostante lei l’avesse lasciato da tempo.

L’uomo è stato bloccato e arrestato dai militari all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, mentre cercava di fuggire con un volo diretto in Spagna. Il 30enne non ha fatto in tempo a scappare ed è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona aggravato e lesioni personale aggravate.

L’aggressore aveva puntato anche un coltello alla gola della donna, minacciandola di ucciderla se avesse chiesto aiuto a qualcuno. L’ucraina, nonostante le vessazioni, è riuscita a scappare e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. La ragazza è stata curata in ospedale per le ferite riportate e adesso dovrà testimoniare nel corso del processo.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?