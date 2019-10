Picchia la madre e aggredisce i carabinieri: arrestato 52enne a San Giorgio a Cremano

Le violenze nei confronti dell’anziana madre di 79 anni si ripetevano da anni. Il figlio 52enne picchiava la donna per futili motivi, rendendole la vita un inferno. Nonostante le continue percosse, però, non c’era mai stata denuncia nei confronti dell’aggressore e solo le segnalazioni dei vicini di casa hanno permesso ai carabinieri di intervenire e di arrestare l’uomo.

La vicenda è avvenuta a San Giorgio a Cremano, nel napoletano, dove i militari hanno sorpreso in flagrante il 52enne, nella sua abitazione, mentre malmenava la madre. L’uomo, in uno scatto d’ira, ha aggredito anche i carabinieri intervenuti per difendere l’anziana donna.

Gli uomini dell’Arma sono riusciti facilmente ad avere la meglio e, dopo aver bloccato l’aggressore, lo hanno condotto nel carcere di Poggioreale a Napoli. Adesso il 52enne dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, invece, è stata trasferita al pronto soccorso dove è stata curata per le ferite riportate.

