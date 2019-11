Pioggia incessante nel Napoletano: strade allagate, crolla un muro a Trecase

La pioggia incessante che si è abbattuta nelle ultime ore nel Napoletano ha provocato il crollo di un muro di cinta di un parcheggio a Trecase. Le pietre in tufo sono cadute lungo la strada e solo per un caso fortuito si è evitata la tragedia. Nel momento in cui la parete ha ceduto non circolavano auto e non erano presenti pedoni. L’incidente ha provocato solamente disagi alla circolazione delle autovetture. La via che conduce all'autostrada è rimasta a lungo bloccata per permettere l'intervento dei vigili del fuoco.

Il maltempo, comunque, ha provocato difficoltà in diverse aree, soprattutto a sud-ovest di Napoli. A san Giorgio a Cremano la pioggia torrenziale ha trasformato le strade cittadine in torrenti in piena. Diversi pedoni e automobilisti si sono trovati in difficoltà a causa della corrente d'acqua e hanno vissuto momenti di paura. Le arterie più importanti sono state sommerse dalla pioggia.

Problemi anche a Torre Annunziata, dove sono esplosi i tombini delle fogne, facendo allagare le strade principali. Per le prossime ore la situazione metereologica dovrebbe addirittura peggiorare, con la brusca diminuzione della temperatura e ulteriori precipitazioni atmosferiche.

