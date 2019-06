Pistola a salve nella movida, rabbia e paura al Vomero

La rissa tra baby gang degenera e fischiano i colpi di pistola a salve. È accaduto sabato scorso, intorno alle 23, in uno dei punti “caldi” della movida partenopea, al quartiere del Vomero.

L’episodio, come riporta Il Mattino, s’è verificato nell’area di via Scarlatti, frequentatissima a quell’ora da decine e decine di persone. Tre giovanissimi avrebbero brandito un’arma a salve ed esploso alcuni colpi tra la folla. Scatenando il panico. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri che, dopo aver recuperato un colpo a salve che era rimasto inesploso, hanno proceduto a ricostruire l’accaduto, raccogliendo le testimonianze di chi, suo malgrado, s’è ritrovato ad assistere all’episodio.

Nessuno è rimasto ferito eppure la tragedia, per la paura scatenata dagli spari esplosi con quella pistola, avrebbe potuto essere dietro l’angolo.

I cittadini, ora, sono infuriati. Sui social e per strada la rabbia dei napoletani che chiedono sicurezza, stufi come sono di vivere nell’angoscia e nella paura dell’arbitrio delle baby gang, dei ragazzini violenti che trasformano la tranquillità di una serata, la passeggiata di un fine settimana in un momento di terrore.

Non si tratta dell'unico episodio di violenza registratosi in città nel fine settimana appena trascorso. Al centro storico, infatti, un'altra baby gang ha aggredito, a quanto pare senza motivo, alcuni giovani provenienti dall'hinterland spedendo un 20enne in ospedale.