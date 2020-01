Poliziotti minacciati con la pistola e aggrediti con mazza da baseball in centro

Attimi di paura nei Quartieri Spagnoli a Napoli dove nel pomeriggio di ieri alcuni poliziotti della Sezione Falchi sono stati aggrediti e minacciati per strada. Il grave episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di ieri nei pressi della salita Concordia, zona in cui diversi agenti del Commissariato Montecalvario stavano in quel momento transitando per svolgere un normale controllo.

Proprio mentre attraversavano il cuore dei Quartieri Spagnoli i poliziotti hanno notato due uomini che stavano discutendo in maniera animata. Hanno quindi deciso di fermarsi per verificare cosa stesse accadendo e si sono avvicinati per bloccarli. La situazione però è purtoppo ben presto degenerata, dal momento che uno dei uomini ha estratto una pistola dalla tasca e ha minacciato gli agenti puntadogliela contro. L'altro malvivente, invece, ha preso una mazza da baseball e ha iniziato colpirli con violenza. Ne è nata una violenta collutazione, che fortunatamente si è conclusa in breve tempo grazie alla pronta reazione degli agenti, che sono riusciti a disarmare i due aggressori a quali hanno poi sequestrato tutte le armi.

Oltre alla pistola, una calibro 9 con matricola abrasa, e alla mazza da baseball è stata trovato in loro possesso anche un coltello con lama autobloccante lungo circa 15 cm. Dopo il sequestro, i poliziotti hanno provveduto ad arrestare e a identificare i due, che hanno già precendi penali. Si tratta di un 40enne, accusato di detenzione abusiva di arma clandestina, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di un 35enne, che dovrà invece rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di una denuncia per porto d'armi e oggetti atti a offendere.

Sfortunatamente, sempre più spesso nell'ultimo periodo si stanno verificando a Napoli casi di aggressione ai danni di uomini delle forze dell'ordine da parte di gruppi di delinquenti. Solo due giorni fa un caso simile è accaduto nei pressi di via Manzoni, nelle vicinanze dell'ospedale Fatebenefratelli a Posilippo. Alcuni agenti di polizia sono stati infatti aggrediti da un parcheggiatore abusivo, che dopo essere stato fermato si è rifiutato di consegnare l'incasso della sua attività illecita agli agenti, scatenando il panico.

