Prende a cinghiate la moglie davanti a figlio: marito violento arrestato a Giugliano

Nel pomeriggio di mercoledì, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Giugliano, in provincia di Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Tutto ha avuto inizio quando i poliziotti, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio, hanno incrociato una donna, terrorizzata e con evidenti segni di violenza fisica, che correva in strada in cerca di aiuto.

Dopo averla soccorsa, gli agenti hanno accertato che la signora poco prima era stata ferocemente picchiata dal marito con una cinta di cuoio. La furia dell’uomo non si era fermato alle percosse. L’aggressore, infatti, come gesto di umiliazione aveva trascinato la donna in cucina tentando di tagliarle i capelli nel lavandino. Il tutto davanti al figlio minore che, scosso, ha assistito impotente alla scena.



I poliziotti, dopo il racconto della vittima, si sono recati presso l’abitazione dei coniugi, nella quale erano ancora evidenti le tracce della violenza avvenuta, ed hanno arrestato il marito.

Gli agenti hanno rinvenuto nella casa, e sequestrato, una cinghia di cuoio, una forbice da cucina con una lama di 15 cm ed una fibbia di ferro per cintura occultata all’interno di un armadio in camera da letto. La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Giugliano in Campania per essere medicata.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?