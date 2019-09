"Prendiamoci un caffè". Ma vende la cocaina

Concordava la cessione al telefono invitando il suo interlocutore a prendere un caffé. Fissava un luogo dove vedersi e lì avveniva lo scambio. Così si era organizzato per smerciare cocaina un 45enne di Boscoreale (Napoli), Francesco Palumbo. Lo hanno scoperto i carabinieri della locale stazione quando lo hanno seguito e hanno assistito allo spaccio di una dose di cocaina.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva fissato un incontro in via Giovanni della Rocca. "Prendiamoci un caffé", aveva detto al telefono. Una frase in codice, secondo gli investigatori. Sul posto dell'appuntamento, infatti, avvicinatosi a un soggetto con cui si era scambiato un cenno, aveva tirato fuori un grammo di cocaina in cambio di 20 euro. I carabinieri erano sulle sue tracce e lo stavano pedinando. Osservata tutta la scena, lo hanno sorpreso alle spalle e hanno bloccato lui e l'acquirente.

Palumbo è stato perquisito e trovato in possesso dei 20 euro appena ricevuti e di altri 50 euro in banconote di piccolo taglio. Altri 280 euro di dubbia provenienza sono stati trovati nella sua abitazione e sono stati sequestrati. Dopo le formalità, il 45enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. Il suo cliente, invece, è stato identificato e segnalato alla prefettura di napoli.

