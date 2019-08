Preso il pericoloso omicida evaso: non era lontano dal carcere

È stato catturato Robert Lisowski, il 32enne polacco che ieri era riuscito ad evadere dal carcere di Poggioreale mentre stava andando a messa.

L'uomo, che stava scontando una condanna per omicidio, era considerato pericoloso. È stato catturato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli in corso Garibaldi, all'angolo con via Camillo Porzio, in zona Borgo Loreto. Il luogo in cui è stato individuato Lisowski non è lontano dal carcere di Poggioreale, dal quale dista poco più di 1 km. L'uomo si trovava in strada quando gli agenti lo hanno catturato.

Ieri mattina Lisowski era riuscito a calarsi dal muro di cinta usando una corda di lenzuola. Si trovava recluso con l'accusa di avere ucciso nel 2018 un ucraino. Ma la sua fuga è durata meno di 48 ore.