Produttori di birra campani in guerra con Peroni: “Andremo in Tribunale”

Di pubblicità della birra Peroni ne sono state fatte tante. Ultimamente, però, alcuni slogan usati per reclamizzare il prodotto non sono piaciuti a tutti.

Diversi piccoli produttori campani, infatti, sono sul piede di guerra perché considerano che la Peroni, marchio acquistato 15 anni fa dalla sudafricana SabMiller e recentemente ceduto ai giapponesi di Asahi Breweries, sfrutti impropriamente il nome della città.

Una sorta di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. Nel mirino, ad esempio, vi è la frase “Birra Napoli. Partenopea come te” . Un motto semplice ma allo stesso tempo molto forte che mira a rafforzare il legame tra consumatori, territorio e prodotto.

Agli stessi produttori campani non è neanche piaciuto che la “Birra Napoli” della Peroni sia stata presentata a Palazzo San Giacomo o abbia ricevuto il prestigioso “Premio San Gennaro Day” che, secondo la motivazione della giuria, "è prodotta esclusivamente con grano duro e malto campano”.

A scatenare l’ira di chi protesta è il fatto che il prodotto, in realtà, non è ne realizzato né a Napoli, né in Campania. E non solo. Come dichiara Fabio Ditto, ideatore e promotore del micro birrificio KBirr (la normativa definisce così chi non produce più di 1.000 ettolitri all'anno) con stabilimento a Giugliano e 5 dipendenti diretti, la “Birra Napoli è prodotta a Roma ma sulla etichetta è scritto a caratteri microscopici, nessuno se ne accorge”.

Inoltre, sottolinea lo stesso Ditto, “non c'è il lavoro di un solo napoletano, perché il vecchio stabilimento Peroni è diventato un centro commerciale”.

Per questo, si chiede senza fare giri di parole il fondatore di KBirr, questa birra “cosa c'entra con Napoli?” . Secondo Ditto, in realtà, a ristoranti e pizzerie conviene vendere quel marchio perchè “giocano sull'equivoco. A loro la bevanda della Peroni costa molto meno delle birre artigianali effettivamente prodotte in Campania e propinano ai clienti la lager come se davvero fosse partenopea”.

Ma questi non sono gli unici motivi degli attacchi rivolti alla Peroni. Per lo stesso fondatore di KBirr non ci sono garanzie che “Birra Napoli” contenga solo orzo campano. “ L'unica malteria italiana è a Melfi e lì dentro lavorano tagli da cinquanta o cento tonnellate alla volta. Sfido chiunque a dimostrare da dove provenga l'orzo”.

Per far valere le proprie ragioni e difendere il lavoro di chi produce sul territorio campano, Ditto ha affermato di aver preso contatti con l'avvocato Alessandro Senatore affinché intraprenda un'azione civile per chiedere quantomeno a Peroni di specificare sull’etichetta, con la giusta evidenza, che “Birra Napoli” è prodotta nel Lazio e non nel capoluogo partenopeo o in altre località della Regione.

La scelta del legale forse non è casuale. L’avvocato Senatore, insieme alla collega Paola D' Amato, si contrappone a Peroni anche nella vertenza intrapresa dall’artista italiano Jorit specializzato nella street art contro la multinazionale che aveva usato senza autorizzazione un suo murale per una pubblicità.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?