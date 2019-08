Prova a fare il biglietto del bus, ma non ci riesce: multato consigliere comunale

Tutti i tentativi sono risultati inutili, nonostante il consigliere comunale di Napoli Laura Bismuto abbia cercato di fare il biglietto del bus in tutti i modi non c’è riuscita, ricevendo, come beffa finale, una salata sanzione. L’esponente politico ha prodotto anche ricorso, ma quest’ultimo è stato respinto.

L’assessore ha provato a pagare il ticket sul pullman, con il sovrapprezzo previsto dal regolamento, e poi attraverso un sms che consente, ad un numero dedicato, di acquistare il biglietto con il telefono. I tentativi sono risultati tutti inutili. L’autista del bus aveva terminato i biglietti e il servizio con l’sms non funionava. Arrivata al capolinea ha fatto verbalizzare ai controllori tutti i suoi tentativi, documentati, di pagare il biglietto e di non esserci riuscita.

Nonostante ciò le è arrivata la multa a casa e dopo il ricorso la cifra della sanzione è stata maggiorata del 300%. “Pagherò la sanzione – ha dichiarato il consigliere comunale Bismuto – ma userò questa esperienza per modificare il regolamento dell’Anm, non possono pagare i cittadini per i disservizi dell’azienda”.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?