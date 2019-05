Quarto, nigeriano gira per strada con un coltello e ferisce due carabinieri

I carabinieri di Quarto, un piccolo comune in provincia di Napoli, sono dovuti intervenire per far fronte all'ennesimo episodio di violenza che si è verificato sul territorio. Nella giornata di ieri, infatti, un uomo di origini nigeriane si aggirava indisturbato per le strade di Quarto armato di un coltello. Il giovane africano di 24 anni è residente proprio nel comune napoletano e non risulta essere in regola con le norme vigenti sull'immigrazione.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, camminava nella zona di via Casalanno con un coltello, infastidendo e disturbando ripetutamente alcuni passanti che transitavano in quella zona. Preoccupati e spaventati i cittadini hanno deciso allora di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare il fatto. Dopo essere stati informati e allertati, i carabinieri sono intervenuti sul posto per verificare l'accaduto e bloccare il 24enne, che continuava a creare problemi.

Quando gli agenti sono arrivati in via Casalanno il nigeriano si trovava ancora in uno stato di agitazione e continuava ad aggirarsi con fare aggressivo per la strada. Appena si è reso conto della presenza delle forze dell'ordine ha tirato fuori dalla tasca un coltellino multiuso, con cui aveva intenzione di colpire i carabinieri. Fortunatamente, dopo una piccola colluttazione è stato disarmato e bloccato. Durante lo scontro, però, il 24enne extracomunitario è riuscito a ferire, anche se solo lievemente, due dei carabinieri giunti sul posto, che hanno riportato delle escoriazioni alle mani, guaribili in 4 giorni circa. L'uomo è stato subito arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e al momento è in attesa di giudizio con rito direttissimo.