Rapina due farmacie armato di pistola: arrestato 36enne

La polizia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è riuscita a identificare e arrestare un uomo di 36 anni, autore di due rapine a mano armata, avvenute entrambe nel marzo scorso a Napoli. Il rapinatore, che si era reso irreperibile da tempo dopo essere riuscito a farla franca, è stato intercettato dopo lunghe indagini e grazie soprattutto alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il 36enne sarebbe responsabile, secondo i poliziotti, di due distinte rapine in due diverse farmacie di Napoli, una situata in via Epomeo, l'altra in zona Parco San Paolo. Il rapinatore, che ha compiuto entrambi i colpi a marzo 2019, seguiva il medesimo modus operandi. Col volto coperto da sciarpe e cappelli e armato di una pistola faceva irruzione nelle attività commerciali e, dopo aver minaccianato i dipendenti, si faceva consegnare tutto l'incasso per poi darsi velocemente alla fuga, prima che i farmacisti riuscissero a fermarlo e che la polizia giungesse sul posto.

Gli agenti di polizia hanno quindi avviato delle indagini in merito alle due rapine per cercare di identificare e bloccare il colpevole. Il 36enne, originario di Castellammare di Stabia, è stato alla fine individuato dopo una lunga attività investigativa. Fondamentali sono stati sicuramente i filmati delle telecamere di videosorveglianza, grazie ai quali gli agenti hanno potuto ottenere una descrizione fisica accurata del rapinatore. Molto importanti sono state anche le testimonianze delle vittime delle rapine, che hanno fornito elementi utili alle indagini. Grazie al quadro indiziario raccolto a suo carico, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emanato, su richiesta della locale Procura della Repubblica, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 36enne, che per di più era già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti penali.

Nonostante l'individuazione da parte dei poliziotti, l'uomo inizialmente si era reso irreperibile. Dopo alcuni giorni di ricerche però è stato rintracciato proprio nel suo comune di origine, a Castellammare di Stabia, dove è stato finalmente arrestato. Negli ultimi mesi sono davvero tante le rapine che si stanno consumando a Napoli e nelle zone limitrofe e molto spesso sono proprio le farmacie le attività commerciali più colpite. Negli ultimi mesi del 2019, infatti, si era registrato un vero e proprio record dal momento che si erano verificati ben 9 colpi in diverse farmacie del capoluogo campano.

