Reati ambientali nel Napoletano: raffica di denunce e sequestri

I carabinieri della stazione forestale hanno denunciato il titolare di un negozio di materiale edile di Bagnoli, il quartiere industriale di Napoli, per gestione illecita di rifiuti. Nello slargo della rivendita è stato scoperto un autocarro colmo di rifiuti privo di autorizzazioni per il recupero e il trasporto dell’immondizia, che è stato sottoposto a sequestro.

Le forze dell'ordine hanno messo a segno un blitz sul territorio, che ha portato a risultati insperati. Terminata l’ispezione nel negozio, i militari si sono imbattuti per strada con un altro autocarro che trasportava materiale di risulta, fermato per i consueti controlli. Il mezzo, di proprietà di una ditta napoletana, era guidato da un 29enne, che non è riuscito ad esibire la documentazione relativa al trasporto dei rifiuti ed è stato denunciato, dopo il sequestro dell’autocarro.

A Castello Cisterna, invece, sempre nel Napoletano, i carabinieri hanno messo i sigilli a un’autofficina meccanica abusiva. All’esterno erano presenti rifiuti speciali depositati illegalmente. Il locale e le attrezzature sono stati sequestrati e i due gestori multati per oltre 5mila euro.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?