In reparto col camice bianco a chiedere soldi per beneficenza, ma era una truffa

Quel camice bianco con cui si aggirava per i reparti, traeva in inganno. Gli utenti immaginavano di poter donare dei soldi ad un'associazione autorizzata. Invece quella donna che spillava denaro adducendo scopi filantropici non apparteneva ad alcuna associazione riconosciuta e non aveva alcun permesso per svolgere quell'attività di raccolta fondi.

Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di Ponticelli che l'hanno beccata a Napoli a chiedere offerte all'interno dell'ospedale del Mare. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti l'hanno sorpresa nel reparto di cardiologia. Indossava il camice bianco ed esponeva un cartellino di operatore sociale.

La donna, una 44enne salernitana, è stata denunciata per truffa aggravata. Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di appurare che l'attività che svolgeva non era autorizzata e non era riconducibile ad alcuna organizzazione riconosciuta. La 44enne era già nota alle forze dell’ordine perché era già stata sorpresa in altri ospedali di Napoli ad esercitare lo stesso tipo di funzione.

