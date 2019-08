Reperti archeologici usati come pezzi d’arredamento: denunciato napoletano

Parti di lesene, colonne e figure mitologiche, coppe intarsiate, scodelle, anfore di ceramica dipinte a mano e una statuetta votiva. Sono questi gli importanti reperti archeologici risalenti a diversi periodi storici ritrovati dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Napoli in un’abitazione privata della città partenopea.

I militari hanno sequestrato 11 reperti, che un cittadino napoletano usava come pezzi di arredamento in salotto e in giardino. Il materiale è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà successivamente sottoposto, a cura della Soprintendenza archeologica delle Belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, oltre a una più attenta e precisa perizia tecnica, anche a un lavoro di restauro, per poi essere esposto al pubblico.

Il responsabile, un residente di Napoli, è stato denunciato alla Procura per il reato di ricettazione in relazione agli articoli 175 e 176 del codice dei beni culturali, i quali puniscono chi, omettendo di denunciarne il possesso, detiene, senza alcun titolo, beni di interesse storico-archeologico di proprietà dello Stato.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?