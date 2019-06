Rifiuti, lo spettro della crisi a Napoli: cumuli di immondizia in strada

Procede a singhiozzo, e in alcune zone è ancora ferma, la raccolta dei rifiuti a Napoli. Ad essere sommersi da cumuli di immondizia sono soprattutto quartieri periferici della città. A Scampia, a Barra, a Pianura, a Secondigliano da settimane ammassi di sacchetti di spazzatura ingombrano le strade, riportando quel degrado che ricorda e fa temere gli anni della crisi dei rifiuti.

“Non c’è nessuna emergenza – ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris – In città, nell’area metropolitana, in regione accade che quando gli impianti vanno in manutenzione, e insieme alla manutenzione ci sono anche dei guasti, si va in una momentanea sofferenza, che sta rientrando”.

Intanto, la raccolta dei rifiuti continua ad essere in stand-by in alcune zone della città, mentre procede a singhiozzo nel centro cittadino, dove ci sono aree in cui sembra che non si sia mai fermata. “Veniamo tutti i giorni”, hanno affermato ieri sera degli operatori di Asia a lavoro tra via Cesare Rosaroll e piazza Principe Umberto. E lo confermano i vicini commercianti.

L’immondizia non prelevata, invece, sta creando non pochi disagi in periferia. Nei giorni scorsi a Scampia sono andati in fumo i sacchetti che ingombravano una strada in un’area abitata. Scarafaggi, topi, insetti, oltre al tanfo, stanno esasperando, dall’altra parte della città, anche gli abitanti di Barra, quartiere della periferia orientale, dove c’è chi ha fatto ricorso al fai-da-te per la disinfestazione. In via Ferrante Imparato, marito e moglie si sono adoperati per disinfettare e pulire la strada a ridosso del parco dove vivono: armati di scopa e creolina hanno ripulito il margine della carreggiata ricoperto dalla spazzatura accumulata dopo giorni di mancato spazzamento.