Rimprovera alcuni incivili che sversano abusivamente rifiuti, ma viene aggredito

Li rimprovera per aver sversato rifiuti sul marciapiede e alcuni incivili lo aggrediscono. Brutta avventura per un giovane di Volla, nel napoletano, che finisce al pronto soccorso. Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo stati contattati dalla famiglia di un ragazzo – ha detto l’esponente politico – che, nella serata di giovedì, è stato violentemente aggredito a Volla dopo aver rimproverato delle persone che stavano sversando rifiuti sul marciapiede. Uno degli incivili si è avvicinato alla sua automobile, sulla quale viaggiava con la madre, e – in concorso con altri soggetti – lo ha aggredito fisicamente, con pugni, schiaffi e calci, rendendo necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

I medici gli hanno riscontrato contusioni, distorsioni e alcuni traumi. L’aggressione si è consumata a pochi giorni da un precedente episodio in cui la vittima aveva rimproverato un sodale dell’aggressore, probabilmente un parente, per lo stesso motivo. Il giovane, di origini napoletane ma residente all’estero per motivi di lavoro, ha denunciato il tutto alla polizia di Stato”.

Borrelli ha chiesto l’intervento delle autorità competenti. “L’episodio – ha commentato – dimostra come inciviltà e atteggiamenti camorristici vadano a braccetto. Esiste un substrato della popolazione che è assolutamente avulso dalle regole del vivere civile sia sotto il profilo del rispetto delle regole sia dal punto di vista della pacifica convivenza col prossimo. Da parte nostra auspichiamo una severa punizione per i responsabili di questa aggressione, qualora le indagini confermino il contenuto della denuncia”.

