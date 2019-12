Rissa in piazza a Giugliano alla vigilia di Natale: diversi i feriti

Una mega rissa ha caratterizzato l’aperitivo della vigilia di Natale a Giugliano in Campania, nel Napoletano, con decine di persone che si sono prese a pugni e bottigliate in mezzo alla folla. I residenti, giunti in piazza per brindare prima del tradizionale cenone, sono stati terrorizzati dalla scena da Far west, ripresa con alcuni telefonini. Diversi i feriti, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale locale. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, i quali hanno evitato che la zuffa potesse degenerare, dato che per strada c’erano migliaia di persone a festeggiare.

Le cause della lite non sono ancora chiare, probabilmente la rissa è cominciata per futili motivi. I partecipanti alla scazzottata non sono stati ancora identificati. Tutto è successo in un attimo: un gruppo di giovani ha iniziato a picchiarsi in mezzo alla folla in modo molto violento, tanto che alcuni di loro sono finiti in ospedale, con ferite alla testa. In un primo momento si era diffusa, tra la gente presente in via Giacomo Matteotti, la voce che un ragazzo fosse stato accoltellato, notizia poi non confermata. Nonostante le contusioni, non sembra che nessuno abbia riportato lesioni gravi nella rissa. La situazione è degenerata intorno alle ore 20, la musica è stata fermata e in tanti sono tornati a casa, rinunciando all'aperitivo prima del cenone in famiglia.

Un mese fa, un’altra rissa è esplosa nel centro di Casoria, una zuffa a colpi di bastonate, in piazza Cirillo, dove furono coinvolte diverse persone, perfino una donna con in braccio un bambino. A raccontare l’episodio alle forze dell’ordine alcuni passanti, increduli per le scene di violenza che si presentarono davanti ai loro occhi. I testimoni videro prima un pestaggio a sangue nei confronti di un uomo e, successivamente, assistettero alla violenza perpetrata nei confronti di una ragazza, che aveva tra le braccia un bambino piccolo, presa a bastonate da un’altra donna. Le forze dell’ordine arrivarono sul posto quando la rissa era già degenerata e impiegarono del tempo prima di riportare la calma.

