Ruba bagagli al bar della stazione, arrestato

Si appostava nei pressi dei bar della stazione. Lì aspettava che i pendolari e i viaggiatori si concedessero un attimo di relax e, approfittando della loro distrazione, li “alleggeriva” dei bagagli.

Sulla sua strada, però, il ladro ha incrociato gli agenti della polizia ferroviaria che gli hanno stretto le manette ai polsi.

A finire arrestato è stato un 25enne di nazionalità rumena, già ben noto alle forze dell’ordine, a cui è stato fatale l’ultimo colpo. Aveva messo nel mirino un viaggiatore che si era fermato, per qualche minuto, in uno dei locali che punteggiano la stazione di Napoli Centrale. Si era concesso un dolce e, proprio mentre lo stava consumando, il ladro è riuscito a soffiargli il bagaglio. Giusto un momento, tanto era bastato al malvivente per afferrare un borsello e confondersi, subito, nella folla dei frequentatori della stazione.

Di quanto era accaduto, però, si erano accorti gli agenti della Polfer. I poliziotti lo hanno subito rincorso e acciuffato mentre ancora reggeva in mano la refurtiva: una batteria portatile, due caricabatterie, le chiavi dell’auto e altri effetti personali. Intanto la vittima del furto si era resa conto di essere stata derubata e ha chiesto aiuto proprio all’ufficio della polizia ferroviaria. Qui ha scoperto che i suoi beni erano stati già recuperati e il ladro arrestato.

Per quest’ultimo sono scattate le manette e dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale. Risponderà dell’accusa di furto aggravato.

