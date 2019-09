Ruba un cucciolo e lo nasconde in borsa, arrestata

Ruba un cucciolo e lo nasconde in borsa ma il titolare del negozio chiama i carabinieri e la fa arrestare. È accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli: finisce in manette una 39enne del posto.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, era entrata in un punto vendita di articoli per animali. Ha preso alcuni prodotti, come una normale cliente. Poi ha allungato le mani su un cagnolino di razza Spitz Pomerania che era custodito in una cesta. Lo ha preso e se l’è nascosto nella borsa. Quindi è uscita dal negozio.

Dopo che erano passati pochi minuti dal fatto, la donna è rientrata nel negozio. L’atteggiamento della signora è parso sospetto al negoziante che così ha chiesto aiuto ai carabinieri. Sul posto sono subito giunti i militari della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania che hanno scoperto il furto. Il cucciolo, il cui valore economico è stato stimato in una cifra vicina a duemila euro, si trovava nell’abitazione della donna. È stato sottratto alla 39enne e immediatamente riconsegnato al titolare dell’attività commerciale.

Per la 39enne è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. Ristretta al regime degli arresti domiciliari, la donna attende la celebrazione del processo che avverrà col rito direttissimo.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?