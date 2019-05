Ruba un'auto: bloccato dopo un folle inseguimento

Ruba un’auto, poi fugge facendosi inseguire dai poliziotti che, quando lo fermano, scoprono (tra le altre cose) che aveva pure la patente revocata.

È accaduto a Napoli nel fine settimana. Tutto è iniziato quando, intorno alle quattro della notte tra venerdì e sabato, gli agenti del commissariato della polizia di Stato di Scampia hanno intercettato un’auto sospetta, una Alfa Romeo Giulietta bianca, il cui furto era stato segnalato da pochissimo dalla centrale operativa.

I poliziotti, quindi, si sono subito avvicinati alla vettura, chiedendo al conducente di fermarsi. Ma questi, invece, ha pigiato sul pedale dell’acceleratore e ha dato il via a un inseguimento ad alta velocità, non disdegnando di compiere manovre pericolose sulle strade del capoluogo fino all'Asse Mediano. Una di queste gli è costata le manette.

Durante la fuga, infatti, erano arrivate altre due vetture della polizia giunte per dar manforte ai colleghi. All’altezza del quadrivio per Arzano, la Giulietta ha tentato una manovra che non è andata a buon fine e la corsa di quell’auto è terminata contro le macchine della Polizia. Dopo l’impatto, il conducente è stato bloccato nonostante una tenace resistenza.

Dalle perquisizioni è emerso che aveva con sé un kit per lo scasso, dai controlli, invece, è risultato che la sua patente di guida risultava essere stata revocata. Per l’uomo, un 61enne napoletano, è scattato l’arresto. Risponderà delle accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, porto di oggetti atto allo scasso e di guida con patente revocata.