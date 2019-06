Ruba valigia in stazione alla turista

Ruba la valigia alla turista in stazione, scoperto e arrestato un 46enne a Napoli. L’operazione porta la firma degli agenti della polizia ferroviaria in servizio presso lo scalo di Napoli Centrale che, accolta la denuncia della donna, hanno immediatamente ricostruito l’accaduto e di stringere le manette ai polsi del ladro.

Tutto è accaduto in una delle aree discoste dalla stazione. La donna, una turista in visita al capoluogo campano, s’è distratta solo un attimo. Il tempo di scambiare una chiacchiera con suo marito e s’è accorta che il suo trolley non c’era più. Per la signora non c’è stata altra scelta che quella di chiedere aiuto agli agenti della Polfer. Che sono subito entrati in azione e, passando al setaccio i filmati della videosorveglianza, hanno individuato il volto del ladro. Si trattava di un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, che in breve è stato raggiunto dai poliziotti e arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato disposto a suo carico il giudizio con il rito direttissimo. I giudici lo hanno condannato a quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa da duecento euro.

Ma non è tutto. Perché, durante alcuni controlli, gli agenti della Polfer hanno scoperto la presenza in stazione di un 31enne extracomunitario sul quale gravava il foglio di via emesso a suo carico dalla Questura. Per lo straniero è scattata la denuncia e, inoltre, è stato segnalato alle autorità amministrative perché è stato pizzicato con addosso mezzo grammo di hashish.