Rubano indisturbati uno scooter in pieno centro: il video della vergogna

Le immagini del servizio di videosorveglianza posizionato nelle vicinanze di un palazzo privato sono eloquenti: due malviventi, di notte, rubano indisturbati lo scooter di un residente. Il video riprende, attimo per attimo, l’azione dei ladri. Dopo aver disattivato i dispositivi di bloccaggio, i criminali hanno portato via il motorino.

L’episodio è accaduto a Materdei, quartiere di Napoli, dove si susseguono da mesi i furti di autovetture e motocicli. Il cittadino derubato ha inviato il video al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che si rivolge al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. L’esponente politico spiega come quasi ogni sera le strade della città partenopea diventano terra di nessuno.

“Occorre aumentare il personale delle forze dell’ordine – dice Borrelli – in servizio sul territorio. Gli uomini e le donne che lavorano attualmente per tutelare la nostra sicurezza non sono sufficienti e non riescono a fare fronte all’ondata delinquenziale che, oramai da mesi, sta investendo la città. Auspichiamo che il ministro Lamorgese mostri attenzione nei confronti delle problematiche del nostro territorio”.

