Sciame di api nel centro di Portici. Gli ambientalisti: “Non fate loro del male”

Un alveare gigante è comparso da qualche giorno in strada a Portici, nel Napoletano, allarmando i residenti, che hanno immediatamente avvisato l’Azienda sanitaria locale, temendo che le api possano attaccarli.

La fobia di alcuni cittadini, che hanno paura soprattutto per i figli più piccoli, si è scontrata con la determinazione dei componenti delle associazioni ambientaliste, che hanno apposto dei cartelli che invitano a non fare del male alle api.

“A Portici – scrivono sui social i responsabili del soldalizio Abeta Onlus, postando anche la foto dell’alverare – in questi giorni si può osservare una meraviglia della natura. Si tratta di uno sciame di api in movimento, che sta sostando da un paio di giorni.

Il luogo è stato segnalato, e sembra superfluo ricordare che le api sono una specie protetta ed è un reato arrecare loro danno. La bellezza di questo fenomeno ci ha incantati. Si tratta in pratica di una giovane regina con il suo seguito di operaie e fuchi che sta attendendo che le esploratrici trovino il sito ideale per un nuovo alveare.

Le operaie hanno le sacche mellifere piene per nutrire tutto lo sciame e in questo momento non pungono, anche se ovviamente vanno osservate a debita distanza. È una cosa bellissima da vedere in città, ci auguriamo che tutti ne siano consapevoli”.