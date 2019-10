Scintille tra De Luca e il sindaco di Avellino

Scintille in Campania tra il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco di Avellino Gianluca Festa. Lo scontro politico si riaccende a margine della visita irpina del premier Giuseppe Conte.

Diversi i terreni di confronto e contrapposizione tra l’amministrazione comunale avellinese e la Regione. Una su tutte, però, ha guadagnato il centro delle polemiche. L’intenzione, annunciata dal primo cittadino avellinese, di voler “oscurare Salerno” per il programma di iniziative natalizie. Una promessa che è stata percepita quasi come uno schiaffo a De Luca che, proprio sul successo e sulla rinomanza di Luci d’Artista ha costruito buona parte del rilancio turistico della città di cui è stato sindaco.

Così, come riporta Il Mattino, quando i due si sono incontrati ad Avellino, De Luca avrebbe detto al primo cittadino di Avellino, utilizzando la sua solita ironia graffiante, di “spararle meno grosse” e di “restare coi piedi per terra”.

Quando la notizia del retroscena ha iniziato a farsi largo, è arrivata – via Facebook – la replica di Festa. Che dalle sue piattaforme social ha replicato al governatore: “Avellino si sta rialzando e sta tornando protagonista. Da parte mia non mancherà mai la collaborazione istituzionale a nessun livello. Ma esigo rispetto e toni adeguati per la comunità che orgogliosamente rappresento: la dignità degli avellinesi prima di tutto”. E quindi ha aggiunto: “Parlo a nome della città, dopo la maldestra e volgare sortita del Governatore De Luca, probabilmente ispirata dal nervosismo che lo pervade poiché vede la sua conferma fortemente a rischio. Non rinunceremo mai ai nostri sogni ed alle nostre ambizioni ed aspirazioni. Non abbasseremo mai la testa dinanzi ad alcuno e non consentiremo a nessuno di offenderci. Noi siamo Avellino – ha chiosato il sindaco -, siamo sempre stati abituati a conquistare i successi e gli obiettivi grazie al nostro lavoro ed ai nostri sacrifici. E non siamo mai stati, e mai saremo, secondi a nessuno”.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?