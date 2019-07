Scontro tra gommoni nel Golfo di Napoli: i responsabili non soccorrono un ferito grave

Strascichi e polemiche dopo lo scontro tra gommoni nel Golfo di Napoli, avvenuto al largo di Bacoli in occasione della festa di Sant’Anna. Fa discutere l’atteggiamento dei responsabili dell’incidente, che sono scappati via senza prestare soccorso ai feriti. Sull’episodio è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Il caso dello scontro tra gommoni che si è consumato al largo di Bacoli nella notte dopo la festa di Sant’Anna a Ischia – ha detto l’esponente politico – ripropone il tema della sicurezza in mare. In questo caso i responsabili dell’impatto, che ha provocato un ferito grave sull’imbarcazione colpita, sarebbero fuggiti via senza prestare soccorso.

Purtroppo inciviltà e atteggiamenti pericolosi non caratterizzano solo gli automobilisti, ma anche i diportisti. Troppo spesso le imbarcazioni vengono condotte da incoscienti che non possiedono conoscenze nautiche ma si comportano ugualmente in maniera spericolata. Addirittura in alcuni casi si misurano in vere e proprie gare di velocità, anche durante le ore notturne quando la visibilità è molto ridotta”.

Borrelli si è rivolto alla Guardia Costiera. “I tutori dell’ordine in mare compiono un grande lavoro – ha detto il consigliere regionale – ma gli chiediamo tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento contrario alle regole. Il mare deve essere un luogo sicuro e non una zona franca dove ognuno può dare sfogo agli istinti più sconsiderati e immaturi”.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?