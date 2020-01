La follia in tangenziale: la carovana di scooter in contromano

Follia durante la notte in Tangenziale a Napoli, dove cinque scooter hanno percorso contromano e ad alta velocità il tratto di strada tra Agnano e Pozzuoli, alcuni addirittura a fari spenti. Su uno dei motorini, poi, il conducente era senza casco. Solo per un caso fortuito si è evitato lo scontro con le automobili che transitavano nel senso opposto. Dopo la segnalazione di un automobilista è intervenuta una pattuglia della polizia stradale, ma gli scooter si erano già allontanati.

Le telecamere della Tangenziale hanno fissato l’immagine della scorribanda dei motorini e le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai numeri di targa dei mezzi a due ruote, per individuare gli autori della bravata che poteva provocare un incidente grave. Qualche mese fa, un episodio simile è accaduto sulla Tangenziale di Napoli.

Solo grazie al tempismo di un medico motociclista e all’intervento di una volante della polizia si è evitata una tragedia. Un 80enne, alla guida della sua vettura Hyundai, ha imboccato la circumvallazione contromano, incrociando un operatore sanitario di 53 anni in sella a una moto.

Il medico si è spostato subito in terza corsia segnalando agli automobilisti che provenivano dal senso giusto di marcia l’imminente pericolo. Agitandosi con le braccia e urlando con tutta la forza che aveva nei polmoni il professionista è riuscito a far fermare le vetture che sopraggiungevano a velocità elevata.

Contemporaneamente, una volante della polizia che era in transito in quel momento in Tangenziale ha provveduto a bloccare il traffico e a bloccare l’anziano 80enne che, intanto, era frastornato e spaventato. Dopo l’incidente analogo avvenuto ieri sull’autostrada A2, si sono vissuti momenti di tensione tra gli automobilisti che, grazie al tempismo della polizia e al rapido intervento del motociclista, che ha rischiato in prima persona, hanno impedito che si verificasse un nuovo incidente stradale, che poteva essere molto grave.

La Tangenziale di Napoli, ufficialmente denominata autostrada A56, costituisce l'asse di attraversamento urbano principale della città. Al termine dell’A1, subito dopo l'uscita Casoria (denominata Casoria - Avellino in un senso di marcia e Casoria - Afragola nell'altro), parte il suo tracciato, da Capodichino attraversa la città da oriente a occidente sino a raggiungere l'area flegrea di Pozzuoli. L’arteria è costituita da tre corsie per senso di marcia e termina a Capodichino, dove si immette sulla autostrada del Sole.

