Scooter in fiamme al rione Alto di Napoli: giallo sull’incendio di via Palermo

Un numero consistente di scooter è andato a fuoco al Rione Alto di Napoli ed è la seconda volta, in poco tempo, che accade (guarda video). Si tinge di giallo un fenomeno che ormai si ripete puntualmente in uno dei quartieri della città partenopea. Sull’ultimo episodio è intervenuto il consigliere regionale, membro della commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli.

In via Palermo, nelle prime ore del mattino, una decina di scooter sono stai bruciati dalle fiamme, probabilmente in seguito ad un atto teppistico. Oltre al danno per i proprietari dei mezzi a due ruote, si è creato nuovo inquinamento “Fenomeno inquietante e preoccupante, circa 10 motocicli bruciati. Occorre fare chiarezza sulla dinamica dell’incendio, per evitare altre situazioni simili in futuro.

Borrelli chiede maggiori controlli, soprattutto nelle ore notturne e di mattina presto, anche se il sottodimensionamento delle forze dell’ordine non permette di presidiare il territorio nella miglior modo possibile. “Siamo di fronte ad un fenomeno inquietante – ha detto il consigliere regionale – bisogna intervenire al più presto”.

