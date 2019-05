Scoperte e sequestrate due tonnellate di eternit

Due tonnellate di eternit scoperte e sequestrate a Torre del Greco, in provincia di Napoli. In azione i militari del gruppo di Torre Annunziata della Guardia di Finanza che hanno scoperto la presenza dei rifiuti pericolosi in un’area poco distante da quella dove sorge l’ospedale cittadino.

I finanzieri, nell’ambito delle consuete attività di monitoraggio del territorio a contrasto del fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, hanno individuato l’amianto in un terreno agricolo su cui sorgeva anche un capannone costruito proprio di eternit. Lo stato del materiale, che agli occhi dei militari è apparso deteriorato e frammentato in alcuni punti. Così da far sorgere il pericolo che quel materiale potesse disperdersi nell’aria e nella terra.

È scattato subito il sequestro dell’intera area e del materiale lì rinvenuto. Due denunce per i presunti responsabili, rispondono di violazioni ai regolamenti e alle leggi per la tutela dell'ambiente. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nell'intera area per garantire il rispetto delle normative e per combattere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, specialmente quelli pericolosi per la salute pubblica.