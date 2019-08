Scoperti vicino casa dell'evaso con 18mila euro

Era ai domiciliari, i carabinieri lo scoprono in strada: finisce in manette un 30enne a Volla. Ma non è tutto, perché a pochi metri da casa sua, i militari hanno scoperto due persone che avevano con sé una busta piena di soldi, per svariate migliaia di euro, in contanti.

I fatti si sono verificati nel fine settimana quando i carabinieri, impegnati in uno dei consueti servizi di controllo sul territorio, hanno pizzicato l’uomo che, seppur ristretto al regime degli arresti domiciliari, aveva abbandonato la sua abitazione per andarsene in giro. I militari non hanno potuto fare altro che bloccarlo e arrestarlo con l’accusa di evasione.

A pochi metri da casa dell’uomo, però, i carabinieri hanno fatto un’altra scoperta. Hanno pizzicato due uomini, rispettivamente di 29 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, provenienti dal quartiere di Scampia di Napoli, la cui presenza in zona ha messo in allerta i militari. Che, così, hanno proceduto alla perquisizione loro e dell’auto sulla quale viaggiavano. All’interno della vettura, i carabinieri hanno scoperto all’interno di una busta la somma di ben 17.900 euro. I due non hanno spiegato ai militari né la provenienza del denaro e né l’uso che ne avrebbero dovuto fare. Così, i carabinieri hanno proceduto a sequestrare l’importante somma di contante e hanno proceduto a denunciare, entrambi, per l’accusa di riciclaggio.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?