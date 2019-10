Scoperto in auto con crack e cocaina, arrestato

Scoperto in auto con crack e cocaina, finisce in manette un giovanissimo a Gragnano, in provincia di Napoli. L’operazione porta la firma dei carabinieri della locale stazione dell’Arma che, nella serata di lunedì, insieme ai militari del Reggimento Campania, hanno individuato la droga e arrestato un 21enne del posto.

Il giovane era alla guida della sua auto quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt. Quindi hanno deciso di procedere alla perquisizione. Gli hanno trovato due piccoli contenitori di plastica che subito hanno destato i dubbi degli investigatori. I loro sospettierano fondati: all’interno dei bussolotti, infatti, c’erano rispettivamente, dieci dosi di cocaina e quattordici di crack.

Le perquisizioni, dunque, si sono estese fino all’abitazione del giovane. E qui i carabinieri hanno ritrovato altre due dosi di droga, una di coca e l’altra di crack e un altro bussolotto di plastica. Sono stati rinvenuti, inoltre, circa 330 euro in contanti.

Per il 21enne di Gragnano sono scattate le manette e, dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo mediante rito direttissimo.

