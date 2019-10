Scoperto laboratorio clandestino di profumi falsi

Scoperto il laboratorio clandestino dei profumi falsi, scattano denunce e sequestri a Melito in provincia di Napoli. L’operazione porta la firma dei militari della Guardia di Finanza del comando provinciale partenopeo.

Nell’ambito dei controlli e monitoraggi sul territorio, i finanzieri si sono imbattuti in un opificio che era stato allestito, con macchinari ritenuti assai efficienti, per la produzione di profumi. All’interno del laboratorio c’erano già più di novecento confezioni di profumo pronte per essere immesse sul mercato del falso e sono state inoltre rinvenute circa 100mila etichette con impressi i marchi, contraffatti, delle firme più importanti e prestigiose del settore della cosmesi.

Ma non è tutto. Perché i militari del Gruppo di Tutela del Mercato Beni e Servizi, inquadrati nel nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza napoletana, hanno scoperto che quella struttura era già finita una volta sotto sequestro. Era il novembre del 2016 quando quel seminterrato, annesso a un edificio di edilizia popolare, era stato già sequestrato perché al suo interno era stata scoperta una fabbrica del falso.

Al laboratorio sono stati apposti, di nuovo, i sigilli. Due persone, entrambe residenti in provincia di Napoli, sono state denunciate per contraffazione e per la rimozione dei sigilli apposti quasi tre anni fa.

