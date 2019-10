Scoperto a spacciare in strada, arrestato

Pizzicato a spacciare in strada, finisce in manette un 21enne ad Afragola in provincia di Napoli. Denunciato anche il suo “cliente”.

I fatti si sono registrati nella serata di venerdì scorso nel centro del comune dell’hinterland partenopeo. In azione i poliziotti in servizio presso il locale commissariato della polizia di Stato insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Gli agenti, impegnati in uno dei consueti controlli sul territorio, hanno notato uno strano conciliabolo tra due giovani. Uno dei due aveva offerto denaro all’altro, ottenendone in cambio un piccolo involucro. Per fare luce sulla “transazione”, i poliziotti hanno deciso di intervenire immediatamente.

Hanno così scoperto che uno dei due giovani, un 21enne napoletano, aveva con sé quattro bustine di marijuana e una somma in denaro contante pari a circa 150 euro. Dalle perquisizioni in casa sua, poi, sono saltati fuori un bilancino digitale di precisione e altre sette bustine di marijuana. L’altra persona, invece, aveva in tasca – oltre a una bustina di marijuana – anche un pezzo di hashish che aveva nascosto in un pacchetto di sigarette.

Per il 21enne sono scattate le manette: risponderà dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l’altro giovane, invece, c’è la denuncia per detenzione di droga a uso personale.

