Senza patente né assicurazione fugge all'alt e investe scooterista

Alla guida dello scooter senza patente né assicurazione, fugge all’alt dei carabinieri quindi causa un incidente a un altro motociclista e, infine, viene arrestato e si ritrova con multe per oltre 7mila euro.

È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli. I fatti si sono verificato nel centro del comune corallino. Tutto è cominciato quando i carabinieri, impegnati nei consueti controlli sulla circolazione stradale, hanno mostrato la paletta a un 26enne che guidava uno scooter sul quale viaggiava in compagnia della fidanzata. Il giovane, però, ha ignorato l’ordine dei militari e ha innescato un inseguimento tra le strade della città. Durante la fuga, non rispettando un segnale di stop a un incrocio, ha impattato contro un altro scooter guidato da un 18enne che, a causa dello scontro, è rovinato a terra. Senza prestargli aiuto, il 26enne ha dato di nuovo gas fuggendo contromano.

I carabinieri, però, avevano già annotato il numero di targa del motociclo. A quel punto non è stato difficile per i militari individuare l’autore della fuga. Che intanto, come ha riferito agli stessi carabinieri, s’è presentato in caserma perché aveva capito di aver sbagliato e di non avere alcuna speranza di farla franca.

Il “conto” per il 26enne è salatissimo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per l’ipotesi di reato di omissione di soccorso, stessa identica accusa di cui si ritroverà a rispondere anche la fidanzata, denunciata. Quindi sono scattate le sanzioni amministrative. Il giovane, infatti, era alla guida dello scooter pur non avendo conseguito la patente richiesta e, infine, il mezzo è risultato scoperto, senza assicurazione. In tutto, gli sono state comminate multe per un totale che supera i 7mila euro mentre, per le altre accuse, attende la celebrazione del processo che avverrà col rito direttissimo.

Il giovane scooterista coinvolto, suo malgrado, nell’incidente è finito in ospedale. Per lui i sanitari hanno stilato una prognosi che prevede sette giorni di convalescenza.

