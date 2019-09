Sequestrano circa 300 chili di latticini mal conservati: il blitz dei carabinieri di Ischia

Un’azione programmata dei carabinieri forestali della stazione di Casamicciola Terme ad Ischia, nel Napoletano, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di latticini mal conservati e pronti ad essere immessi sul mercato. I militari hanno notato che in un’area dismessa in periferia erano parcheggiati due furgoni frigorifero. I conducenti avevano aperto i portelloni posteriori ed erano intenti a trasferire i prodotti caseari da un mezzo all’altro.

Una volta avvicinati, i carabinieri si sono resi conto che le celle frigo dei furgoni erano guaste e che i prodotti trasportati erano in un cattivo stato di conservazione. Mozzarelle di bufala, ricotte, provole, fiordilatte, inoltre, non riportavano le prescritte indicazioni sulla tracciabilità come il paese di mungitura, di condizionamento o trasformazione del latte.

La merce non a norma di legge, circa 300 chili di prodotti caseari, è stata sequestrata e gli uomini che la trasportavano denunciati alle autorità competenti. Ora, dopo che saranno completate le procedure di controllo dei latticini, tutto il materiale verrà distrutto.

