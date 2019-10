Si fingevano avvocati per truffare gli anziani

Il modus operandi era sempre lo stesso: telefonavano alla vittima e, presentandosi come avvocati, gli chiedevano di versare una somma di denaro per sanare un debito di un vicino parente con problemi economici. Si presentavano poi presso le abitazioni dei soggetti presi di mira – tutti anziani - e con lo stesso fasullo pretesto riuscivano a farsi consegnare denaro contante o oggetti preziosi, come fedi nuziali e monili in oro.

Almeno sette le truffe messe in atto tra aprile e maggio scorsi, seguendo questo copione. Tutti episodi che sono stati adebbitati a due soggetti di Napoli, catturati nell’ambito di un’operazione congiunta dei carabinieri delle compagnie di Castello di Cisterna e Torre del Greco.

In esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Nola su richiesta della Procura locale, sono finiti ai domiciliari un 55enne già noto alle forze dell’ordine e un 29enne incensurato, entrambi residenti a Napoli, nel quartiere Mercato.

Grazie alle numerose denunce presentate, e visto il rituale modus operandi adottato, incrociando e rielaborando i dati raccolti i carabinieri hanno stretto il cerchio intorno ai due indagati arrestati a Napoli.

