Si masturba e palpeggia una ragazza in treno: arrestato romeno a Napoli

Il treno regionale 2405 partito da Roma e diretto alla stazione centrale di Napoli era quasi arrivato a destinazione quando un ragazzo romeno di 26 anni ha incrociato una ragazza da sola in uno scompartimento del treno. L’immigrato si è seduto di fronte a lei e ha cominciato a masturbarsi. Quando la donna si alzata per andare via il 26enne l’ha afferrata per un braccio e ha cominciato a palpeggiarla.

A fatica e urlando la ragazza è riuscita a divincolarsi dalla morsa del giovane romeno ed è scappata chiedendo aiuto al capotreno. Quest’ultimo ha immediatamente allertato gli agenti della polizia ferroviaria. Quando il convoglio è giunto a Napoli i poliziotti hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di Poggioreale.

La scorsa estate un altro episodio del genere accadde su un treno della metropolitana diretta alla stazione dei Campi Flegrei. In quel caso un uomo di 65 anni cominciò a masturbarsi nel convoglio davanti agli altri passeggeri. Per l’anziano scattò la denuncia e gli fu comminata una sanzione di diecimila euro.

