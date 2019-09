Soccorso in stato di ebbrezza picchia i vigilanti e inveisce contro i medici

Prima ha aggredito due vigilanti poi, una volta giunto all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare di Napoli ha inveito contro medici e infermieri. Ha creato caos e panico nel nosocomio partenopeo un uomo in stato di ebbrezza, soccorso nella sua abitazione dall’ambulanza del 118.

L’ubriaco era svenuto quando è stato trasportato dal personale sanitario in ospedale, ma una volta poggiato sulla barella ha ripreso i sensi. Da quel momento si è scatenata la sua rabbia. L’uomo ha sferrato un pugno a una guardia giurata, per poi inveire contro medici e infermieri. Non contento ha successivamente aggredito anche una seconda guardia giurata, colpendola con calci e pugni.

Il vigilante ha subito un trauma cranico. Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. “Voglio esprimere a mio nome e a nome di tutta l’Azienda – ha detto il dirigente sanitario – solidarietà ai vigilanti aggrediti. Si tratta ancora una volta di vicende che non vorremmo dover commentare, atti di violenza che nessuno, tanto meno nell’esercizio del proprio dovere, dovrebbe subire”.

