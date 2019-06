Sorpreso a innaffiare le piante di marijuana in garage, arrestato

Pizzicato mentre innaffia le piantine di marijuana che nasconde in garage, finisce in manette un 23enne a Marigliano, in provincia di Napoli.

L’operazione porta la firma degli agenti del commissariato della polizia di Stato della vicina città di Nola che hanno fatto la scoperta e arrestato il giovane nel tardo pomeriggio di martedì scorso.

A tradire il ragazzo sono state alcune bottiglie d’acqua, vuote, che stava riportando con sé dopo aver chiuso la serranda del box. Il giovane, infatti, aveva in mano quattro bottiglie e si stava allontanando dal garage quando gli agenti hanno deciso di volerci vedere chiaro. I loro dubbi sono stati subito confermati da quanto gli stessi agenti hanno rinvenuto all’interno del locale.

Lì dentro c’erano sei piantine di marijuana che erano state messe a coltura in una serra improvvisata e allestita proprio all’interno del box. Quelle bottiglie vuote erano state utilizzate dal 23enne mariglianese per innaffiare la sua piccola piantagione. Ma non è tutto. Perché i poliziotti hanno ritrovato pure un bilancino di precisione e ben cinquantasei dosi già confezionate di marijuana, pronte ad essere immesse in vendita agli assuntori.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre per il giovane è scattato l’arresto. Risponde delle accuse di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente.