Spaccia hashish in strada, arrestato a 64 anni

Scoperto in strada a spacciare hashish, finisce in manette un 64enne a Secondigliano di Napoli. L’arresto s’è registrato nel pomeriggio di mercoledì scorso nel popoloso sobborgo alle porte del capoluogo campano.

Tutto è iniziato quando gli agenti del locale commissariato, impegnati in uno dei consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, hanno notato un conciliabolo sospetto tra due auto al centro della carreggiata. I poliziotti hanno aguzzato la vista e hanno così notato che tra gli automobilisti era avvenuto un rapido scambio: un involucro in cambio di una banconota da cinquanta euro.

Gli agenti, così, hanno deciso di andare fino in fondo e verificare cosa era accaduto e cosa ci fosse al centro di quella consegna. Li hanno bloccati entrambi e hanno scoperto che il cliente aveva appena acquistato circa 14 grammi di hashish. Ma non è tutto perché, quindi, gli agenti hanno perquisito il presunto pusher rinvenendogli, in tasca, undici stecche della stessa droga per un peso stimato dello stupefacente in circa 116 grammi. Aveva, inoltre, la somma di novanta euro in contanti.

Per lui, un 64enne del posto, sono scattate le manette. Adesso dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

