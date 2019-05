Sparatoria a Napoli, Armando Del Re al Gip: "Sono innocente"

Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché ritenuto l'autore della sparatoria del 3 maggio scorso in piazza Nazionale a Napoli nella quale è rimasta ferita anche la piccola Noemi, è stato sottoposto all’udienza di convalida del fermo nel carcere di Santo Spirito della località toscana di fronte al Gip Alessandro Buccino Grimaldi.

Nel corso dell’interrogatorio durato oltre un’ora, il giovane si sarebbe mostrato calmo ed avrebbe proclamato la sua innocenza. “Non sono stato io, non c’entro con questa storia, non sono io quello del video. I giornali mi stanno massacrando” avrebbe dichiarato il ragazzo, assistito dall’avvocato Claudio D’Avino.

Il 28enne, però, non si è limitato a difendersi ma ha mostrato preoccupazione per il suo futuro. "Quando questa storia finirà, ne uscirò massacrato perché tutti i giornali e i media mi stanno facendo a pezzi" .

Non risulta che l'indagato abbia pronunciato una sola parola di apprensione per la salute della piccola Noemi, colpita per errore nella sparatoria. Il giudice deciderà sulla convalida del fermo entro la giornata di lunedì.