La spiaggia di Marechiaro invasa dall'immondizia

Hanno lasciato rifiuti di ogni genere sulla famosa spiaggia dello Scoglione di Marechiaro a Posillipo. La lingua di sabbia è stata presa d’assalto dai bagnanti lo scorso fine settimana, ma le condizioni in cui è stata lasciata sono vergognose.

A lanciare il grido d’allarme è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che denuncia lo squallido episodio. “Siamo profondamente amareggiati – ha detto l’esponente politico – dopo aver appurato le condizioni della spiaggia dello Scoglione, che ha ospitato i bagnanti della domenica.

L’arena è ridotta ad una discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo abbandonati nella sabbia, un vero e proprio schiaffo ad uno dei luoghi più suggestivi del litorale posillipino. Purtroppo ancora una volta siamo costretti a fare i conti con i fenomeni di inciviltà che violentano le nostre bellezze.

Non possiamo nasconderci dietro un dito: esistono delle sacche della popolazione napoletana che sono totalmente avulse dalle regole della convivenza e del vivere civile e non hanno il minimo rispetto del luogo in cui vivono”. Sulla spiaggia sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo, soprattutto plastica, con bottiglie e buste che invadono l’intera battigia.