Stacca a morsi l’orecchio della vicina di casa: denunciata donna a Frattaminore

Già da tempo i rapporti tra due vicine di casa di Frattaminore, hinterland a nord di Napoli, erano pessimi. Ogni pretesto era buono per discutere, ma con il tempo la situazione è peggiorata e, al culmine di una lite condominiale, una delle donne ha staccato a morsi l’orecchio della figlia della dirimpettaia.

La giovane vittima si era recata nell’abitazione della madre 76enne, per cercare di dirimere le controversie dell’anziana con la vicina, una 37enne. Litigi che avevano, in passato, richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Le buone intenzioni della ragazza, però, non sono state sufficienti a calmare gli animi. Da un acceso confronto è nata una colluttazione e ad avere la peggio è stata proprio la figlia della 76enne.

La vicina di casa si è avventata contro di lei e con un morso violento le ha reciso una parte dell’orecchio, per poi darsi alla fuga. La ragazza ferita è stata trasportata nel vicino ospedale di Frattamaggiore San Giovanni di Dio, dove è stata medicata, mentre la donna che ha compito l’atto lesivo è stata rintracciata dagli agenti del commissariato di polizia e denunciata per aggressione e lesioni gravi.

