Stalking alla ex: 55enne finisce ai domiciliari

Stalking: perseguita la ex cui aveva già tentato di estorcere l’acquisto di un’automobile, finisce in manette un 55enne a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Lo hanno fermato i carabinieri della stazione del centro corallino mentre minacciava la signora, con la quale aveva avuto una relazione. L’uomo, 55 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente nel vicino comune di Boscoreale, aveva trovato la donna all’interno di un ufficio postale. L’aveva, dunque, subito affrontata, intimandole di uscire immediatamente fuori. Avrebbero avuto di che discutere, diceva con fare minaccioso. Quell’uomo era infuriato perché aveva ricevuto una telefonata da parte di suo marito che gli rinfacciava dei rapporti che questi aveva avuto con la donna.

L’intervento dei carabinieri è servito a stabilire la dinamica dell'episodio e far luce sull’accaduto. Dopo aver ricostruito i fatti, i militari hanno stretto le manette ai polsi dell’uomo. Quindi, compiute le formalità di rito, è stato trasferito al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni sul caso che intenderà assumere l’lautorità giudiziaria.

Non era la prima volta che quel 55enne molestava la signora. In passato, infatti, quell’uomo aveva tentato di farsi la macchina nuova a spese della donna. Se non gliela avrebbe comprata, lui avrebbe reso pubbliche alcune foto compromettenti. Sul capo dell’uomo pendevano inoltre già cinque denunce con le accuse di stalking, atti persecutori e tentata estorsione.