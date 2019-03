Stuprata in un ascensore della Circumvesuviana. Ora è caccia a tre uomini

È caccia ad una banda di tre persone. Sarebbero i componenti di un gruppo che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbero violentato una 24 enne in una stazione della Circumvesuviana nel Napoletano.

La ragazza avrebbe anche problemi psicologici. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, il fatto sarebbe avvenuto in uno degli ascensori della stazione di San Giorgio a Cremano centrale. Ora la ragazza è ricoverata a ospedale Villa Betania, dove avrebbe denunciato gli abusi.

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 18. Secondo quanto si apprende, una telefonata anonima al commissariato a San Giorgio a Cremano avrebbe permesso ad una volante di recarsi sul posto e trovare la 24enne in evidente stato di choc. Trasportata a in ospedale nel quartiere di Napoli di Ponticelli, la ragazza avrebbe denunciato lo stupro. Secondo le prime indiscrezioni la giovane conoscerebbe indirettamente uno degli aggressori. La polizia sta indagando. Il suo racconto è al vaglio degli investigatori che cercheranno di capire di più sull'identità degli aggressori anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione.