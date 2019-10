Subaffittati gli stalli di sosta per i diversamente abili: la denuncia dei residenti di corso Vittorio Emanuele

I residenti sono giunti al limite della sopportazione e hanno denunciato al comando di polizia municipale di Napoli lo stato di invivibilità di una delle strade più importanti della città: corso Vittorio Emanuele. In questa arteria l’illegalità è diffusa e i cittadini hanno chiesto di incontrare il questore per elencare tutte le disfunzioni presenti da mesi e mai definitivamente risolte.

L’aspetto più grottesco riguarda gli stalli di sosta per i diversamente abili che, secondo i residenti, verrebbero subaffittati a persone normodotate. Un caso paradossale su cui stanno indagando i vigili urbani. Controlli a tappeto sulle auto in sosta sulle strisce gialle lungo sono stati avviati lungo tutto il corso, in particolare nel tratto che va da piazza Mazzini a largo Cariati.

I caschi bianchi hanno elevato numerose sanzioni a chi aveva parcheggiato la vettura senza esporre sul parabrezza l’apposito tagliando “H”. In più, continuano ad imperversare i parcheggiatori abusivi, che costringono gli automobilisti a pagare il “pizzo” sulla sosta. Gli abitanti del luogo, riuniti in comitato, hanno fatto sapere che se non ci saranno interventi concreti ed efficaci scenderanno in strada e bloccheranno la circolazione stradale.

